L'Istat: quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare

Anche nel 2024, così come nel 2023, circa un terzo delle famiglie italiane ha dichiarato di aver limitato in quantità o qualità, rispetto a un anno prima, la spesa alimentare. Per quanto riguarda il cibo la percentuale di famiglie che hanno limitato la spesa è del 31,1% (era il 31,5% nel 2023), per le bevande il 35,3% (era il 35%). Il dato emerge dal rapporto Istat sui consumi delle famiglie. Per quanto riguarda la spesa non alimentare, la voce maggiormente "tagliata" è stata invece quella relativa a calzature e abbigliamento.