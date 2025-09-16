Istat: ad agosto carrello della spesa più caro

Secondo i dati Istat, ad agosto il carrello della spesa per gli italiani è stato il più costoso dell'anno. Il mese scorso infatti i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona hanno registrato un'accelerazione su base annua, salendo dal +3,2% a +3,4%. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, sottolinea l'Istituto di Statistica, mantengono invece lo stesso ritmo di crescita tendenziale (+2,3%). Sale inoltre, anche se in misura modesta, l'inflazione di fondo: +2,1% da +2,0%.