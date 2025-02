Inflazione, Istat: nel paniere 2025 via il tampone Covid, entrano cono gelato e topper materasso

Novità per le spese per gli animali domestici - Oltre ai prodotti che entrano e che escono, i prezzi di alcuni prodotti per animali domestici, finora rilevati esclusivamente con gli scanner data, vengono ora rilevati anche dagli Uffici comunali di statistica con tecniche tradizionali, al fine di includere nella rilevazione anche i prezzi praticati dai negozi specializzati per animali. Si tratta in particolare dei seguenti prodotti, che andranno ad ampliare l'aggregato Altri prodotti per animali domestici: sacchetti igienici per cani; ciotola per cani e gatti.