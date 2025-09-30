Inflazione, Istat: "A settembre resta stabile a +1,6%"

Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'inflazione evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua (come nel mese precedente). Resta invariata anche l'"inflazione di fondo": al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si ferma (a +2,1%) e quella al netto dei soli beni energetici rallenta (da +2,3% a +2,1%). A settembre i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto "carrello della spesa", decelerano (da +3,4% a +3,2%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano (da +2,3% a +2,7%)