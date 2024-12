Istat: a ottobre tasso di occupazione mai così alto, sale al 62,5%

La crescita dell'occupazione coinvolge in particolare gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e chi ha almeno 50 anni di età; tra i 15-24enni e tra le donne l'occupazione è stabile, mentre diminuisce tra i 25-49enni e i dipendenti a termine. Il numero di persone in cerca di lavoro cala (-3,8%, pari a -58mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d'età. Il numero di inattivi aumenta (+0,2%, pari a +28mila unità) tra le donne e gli under35, mentre diminuisce tra gli uomini e le altre classi d'età. Il tasso di inattività sale al 33,6% (+0,1 punti).