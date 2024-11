Lavoro, la piattaforma Siisl apre a chi è disoccupato

Dal 24 novembre chi presenterà domanda di disoccupazione, una volta accolta e in pagamento, sarà automaticamente iscritto al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (Siils). La piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestita dall'Inps, per l'incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro, ha l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.