Su base annua, a gennaio 2026 il numero di occupati supera quello di gennaio 2025 dello 0,3% (+70mila unità); l'aumento riguarda le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione nelle altre classi d'età e di una sostanziale stabilità tra gli uomini. Il tasso di occupazione risulta invariato in confronto a un anno prima. Rispetto a gennaio 2025, cala il numero di persone in cerca di lavoro (-22,7%, pari a -384mila unità) e cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+2,6%, pari a +322mila unità).