Istat, a gennaio sale la fiducia sia per consumatori sia per imprese

"Nel primo mese del 2026 - commenta l'Istat - si osserva un leggero miglioramento del clima di opinione dei consumatori e uno più deciso delle imprese; l'evoluzione favorevole di quest'ultimo è stata trainata soprattutto dal comparto dei servizi di mercato e, in misura minore, da quello manifatturiero. Invece nel commercio al dettaglio, le valutazioni degli imprenditori sono complessivamente negative sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale. Quanto ai consumatori, il lieve aumento è sostenuto dalle attese sulla situazione economica generale (comprese quelle sulla disoccupazione) e dai giudizi sulla situazione economica personale nonché dal miglioramento delle opinioni sull'opportunità/possibilità di risparmiare".