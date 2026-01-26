Ecco perché la corsa all’oro che ora arriva al record dei 5.000 dollari l’oncia

Le Borse europee aprono la settimana all’insegna della cautela, in attesa della Fed, che deciderà sui tassi mercoledì, e guardando all’inizio della stagione delle trimestrali tech a Wall Street. L’attenzione degli investitori, però, è per la corsa dell’oro che arriva a toccare la quotazione record di 5mila dollari l’oncia. A guidare la corsa contribuiscono le crescenti incertezze geopolitiche. Le valutazioni dei beni rifugio, come oro e argento, sono salite dopo la cattura del presidente venezuelano Maduro e con le minacce del presidente Usa Donald Trump all’Iran. Anche la debolezza del dollaro ha contribuito a rafforzare la domanda. E le nuove minacce di imporre tariffe del 100% sulle esportazioni del Canada verso gli Usa.