Cosa aspettarsi domani (e nel 2026) dalla Fed? Rispondono le case di investimento

BNY

Secondo John Velis, Americas Macro Strategist di BNY, la riunione di domani dovrebbe essere “relativamente tranquilla” e le aspettative sui tassi alla fine del 2026 “indicano meno di due tagli complessivi” riflettendo una visione costruttiva dell’economia e una generale mancanza di preoccupazioni per l’inflazione. “Siamo interessati a conoscere quale sia l’attuale posizione della Fed sia sul mercato del lavoro sia sull’inflazione. Entrambi sono al di sopra dei rispettivi obiettivi e Powell ha più volte sottolineato come, in questa fase, non esista un percorso privo di rischi per qualsiasi decisione di politica monetaria”, spiega Velis.