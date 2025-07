Irpef, benefici più ampi anche per i familiari non a carico | Ecco quali saranno

I figli anche oltre i 30 anni, quelli del coniuge deceduto o quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, ma anche le sorelle e i fratelli conviventi: arrivano novità legate all'Irpef che consentiranno di beneficiare di alcune norme fiscali anche per i familiari non a carico, ma comunque strettamente legati al contribuente. È una delle modifiche contenute nel testo del decreto legislativo all'esame del Cdm. Per la detrazione dei familiari a carico, invece, rimane in vigore la soglia economica. Si devono considerare fra i beneficiari - spiega la relazione illustrativa - i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore (...) ai 2.840,51 euro, ovvero 4mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni".