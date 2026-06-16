La Germania respinge l'offerta di Unicredit per Commerz

Il governo federale tedesco ha respinto l'offerta di Unicredit su Commerzbank: lo rende noto un comunicato dell'Agenzia delle Finanze tedesca, che gestisce la partecipazione dello Stato in Commerzbank. L'accettazione dell'offerta era già "economicamente fuori discussione, poiché l'offerta non prevede un premio adeguato rispetto all'attuale quotazione del titolo Commerzbank".
"Ruolo importante nel finanziamento dell'economia tedesca"
Commerzbank svolge un ruolo "importante nel finanziamento dell'economia tedesca e del settore delle medie imprese, il cosiddetto Mittelstand", prosegue la nota dell'Agenzia delle Finanze tedesca. "In quanto importante datore di lavoro, la banca è fondamentale - prosegue - anche per il centro finanziario di Francoforte. Entrambi questi aspetti devono essere garantiti anche in futuro".
"Da Unicredit approccio aggressivo"
Il comitato direttivo interministeriale del Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari (Fms) sostiene la "strategia di indipendenza di Commerzbank e respinge l'approccio aggressivo di UniCredit", si legge ancora nel comunicato dell'Agenzia delle Finanze tedesca.