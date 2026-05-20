Arriva il "Btp Italia Sì", il titolo di Stato che protegge dall'inflazione: cosa c'è da sapere

Arriva il "Btp Italia Sì", un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista, nell'arco dell'intera settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Cedole semestrali e premio finale extra
Il nuovo titolo di Stato, spiega il Mef, riconoscerà cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal ministero venerdì 12 giugno e potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. Previsto inoltre un premio finale extra dello 0,6% del capitale investito per coloro che avranno acquistato il Btp Italia Sì nei giorni di emissione e lo avranno detenuto sino a scadenza.
Tassazione agevolata
Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro complessivamente investiti in titoli di Stato.
Un meccanismo semplificato
Le cedole semestrali, precisa il Mef, saranno determinate con un meccanismo semplificato, basato su due sole componenti: tasso fisso - garantito anche in caso di deflazione - più tasso di inflazione nazionale rilevato dall'Istat nel semestre di riferimento. L'importo delle cedole sarà, quindi, calcolato applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito.
Come sottoscrivere il Btp Italia Sì
I risparmiatori potranno, come sempre, sottoscrivere il nuovo titolo attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente associato a un conto deposito titoli.
Investimento minimo di mille euro
L'investimento potrà partire da un minimo di mille euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti
Collocamento sulla piattaforma Mot
Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealer, Intesa Sanpaolo e Unicredit e due banche co-dealer, Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm.