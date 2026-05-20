Arriva il "Btp Italia Sì", il titolo di Stato che protegge dall'inflazione: cosa c'è da sapere

Il nuovo titolo di Stato, spiega il Mef, riconoscerà cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal ministero venerdì 12 giugno e potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. Previsto inoltre un premio finale extra dello 0,6% del capitale investito per coloro che avranno acquistato il Btp Italia Sì nei giorni di emissione e lo avranno detenuto sino a scadenza.