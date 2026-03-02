Btp Valore, boom nel primo giorno di collocamento: raccolti sei miliardi di euro

Intanto, lo spread tra Btp e Bund ha concluso la seduta di lunedì a 64 punti base, sullo stesso livello dell'avvio. Tra qualche tensione per i rendimenti dei titoli di Stato europei saliti mediamente tra i sei e gli otto basis point (l'unità di misura finanziaria equivalente a un centesimo di un punto percentuale, ovvero lo 0,01%, con la quale si misura lo spread), il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,35%.