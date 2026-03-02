Btp Valore, boom nel primo giorno di collocamento: raccolti sei miliardi di euro
Superati i quasi 5,4 miliardi del collocamento di ottobre
© ansa
Il titolo di Stato italiano ottiene sempre più fiducia da parte dei risparmiatori: nel suo primo giorno di collocamento, il Btp Valore ha raccolto 6,04 miliardi di euro. La settima emissione ha raggiunto una cifra che supera di gran lunga i 3,7 miliardi dell'esordio precedente del maggio 2024, nonché i poco meno di 5,4 miliardi del collocamento dello scorso ottobre.
La nuova tornata del titolo a rendimenti crescenti e con premio fedeltà dello 0,8% si chiuderà venerdì alle 13, salvo chiusura anticipata. I tassi minimi garantiti vanno dal 2,50% per il primo e secondo anno, al 2,80% per il terzo e quarto anno fino al 3,50% per il biennio finale, ma i definitivi potranno essere confermati o rivisti al rialzo.
Intanto, lo spread tra Btp e Bund ha concluso la seduta di lunedì a 64 punti base, sullo stesso livello dell'avvio. Tra qualche tensione per i rendimenti dei titoli di Stato europei saliti mediamente tra i sei e gli otto basis point (l'unità di misura finanziaria equivalente a un centesimo di un punto percentuale, ovvero lo 0,01%, con la quale si misura lo spread), il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,35%.