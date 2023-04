Edili in piazza, Landini: "Parte il percorso verso la mobilitazione" | Partecipano anche M5s e Pd

"Questa non è una semplice protesta - ha spiegato - ma è proprio una rivendicazione per cambiare linea e per realizzare quegli obiettivi che servono per le riforme del nostro Paese e credo che ci sia bisogno di avviare una grandissima campagna di assemblee di confronto in tutti i luoghi di lavoro e quindi penso che il mese di aprile debba essere quello in cui si attiva questo percorso verso la mobilitazione. Ne stiamo discutendo insieme a Cisl e Uil".

Proteste contro superbonus e codice appalti - Gli edili scendono in piazza contro il nuovo superbonus e il nuovo codice degli appalti voluti dal governo Meloni. Cinque le città - Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari - che ospitano "Fai la cosa buona", la manifestazione promossa da Fillea Cgil e Feneal Uil per chiedere che governo non faccia morire il settore delle costruzioni con la cancellazione del bonus del 110%, senza valide alternative per favorire la crescita e gli investimenti.

Conte: "Governo ha messo in ginocchio il mondo dell'edilizia" - "Porto il saluto e la solidarietà del M5s ai lavoratori che attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e per scelte le operate del governo, a partire dalle azioni che hanno messo in ginocchio il mondo dell'edilizia con l'incaglio della cessione dei crediti d'imposta". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando in piazza Don Bosco, a Roma, sul palco della mobilitazione nazionale dell'edilizia. "Dobbiamo contrastare questa deriva, batterci insieme con tutte le forze politiche di buona volontà e con le forze sociali qui oggi rappresentate", ha aggiunto Conte, accompagnato alla manifestazione dal capogruppo del Movimento alla Camera, Francesco Silvestri.

Anche il Pd in piazza - "Oggi sono anche io in piazza con i lavoratori edili a Roma, alla mobilitazione lanciata da Fillea Cgil e Feneal UIL per chiedere un cambio di passo al governo Meloni - dichiara la deputata del Pd, Rachele Scarpa - La sospensione improvvisa del superbonus mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e l'intervento del governo sul codice degli appalti avrà conseguenze gravi. Consentendo di subappaltare all'infinito si mette a rischio la qualità del lavoro, in un vortice di concorrenza sleale e al ribasso, dove le prime cose su cui si risparmia sono i diritti e la dignità dei lavoratori".