Codice appalti, la Lega contro il presidente dell'Anticorruzione: "Non può più guidare l'Anac"

Secondo Locatelli "Busia ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile".

"Noi vogliamo efficienza e sburocratizzazione"

Fa eco a Locatelli la dichiarazione dei deputati del Carroccio in commissione Ambiente, che ribadiscono la propria "piena fiducia negli amministratori locali, a differenza del presidente di Anac che li considera evidentemente corrotti e corruttibili. Busia prima di sparare a zero sui sindaci e sul Codice Salvini dovrebbe ragionare su quale sia il futuro che vuole per l'Italia. Noi vogliamo efficienza e sburocratizzazione per un Paese veloce, non ci sono dubbi".