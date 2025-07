Dl fisco, in commissione passa il nuovo "ravvedimento speciale" per professionisti e imprese

"Per i soli periodi di imposta 2020 e 2021" è previsto un ulteriore sconto del 30% per le aziende che segnalano difficoltà per la pandemia da Covid. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione tra il primo gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure in dieci rate mensili di pari importo, più gli interessi, a partire dal 15 marzo 2026. I costi sono stimati in circa 395 milioni: 84.865.000 per l'anno 2026, 107.060.000 per l'anno 2027, 89.235.000 per l'anno 2028, 70.490.000 per l'anno 2029 e 43.350.000 per l'anno 2030.