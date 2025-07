Ispezioni fiscali solo se motivate, via libera in commissione Finanze

Passa in commissione Finanze alla Camera l'emendamento del relatore al decreto fiscale che chiede di motivare "adeguatamente" le verifiche di Agenzia delle Entrate e guardia di finanza in aziende e studi professionali. In caso di accesso, ispezione e controlli fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, sarà necessario indicare e motivare "espressamente" le circostanze e le condizioni che hanno determinato l'accesso. Tutto dovrà essere precisato negli atti di autorizzazione e nei verbali, secondo quanto stabilisce la nuova norma.