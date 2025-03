Dl bollette, saltano la modifica del bonus elettrodomestici e il rinvio delle polizze catastrofali

Salta la proposta di modifica del bonus elettrodomestici 2025 avanzata come emendamento al decreto bollette. La norma, firmata da Silvio Giovine, FdI, è stata dichiarata inammissibile nell'esame in commissione Attività produttive alla Camera. Il testo prevedeva l'introduzione del meccanismo dello sconto in fattura e l'eliminazione della classe energetica di riferimento per poter accedere al bonus. Inammissibile anche la proposta, sempre di FdI, di rinviare di sette mesi l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali.