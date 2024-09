Polizze alluvioni obbligatorie, Confindustria: "Rischio desertificazione industriale"

Sulle polizze obbligatorie contro le alluvioni "stiamo dialogando col ministro Giorgetti". A comunicarlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, spiegando che al ministro "stiamo dicendo che potrebbe diventare un grande problema, perché potrebbe accadere che nei territori dove ci sono problemi gli industriali non investano più. Vuol dire desertificare pezzi del territorio e non ce lo possiamo permettere". Sul clima invece, secondo Orsini, "bisogna fare iniziative molto serie, sedersi al tavolo e trovare soluzioni. Dobbiamo fare in modo che le alluvioni non ci siano e che le strutture siano adeguate a essere forti in caso terremoti".