Confindustria taglia le stime del Pil italiano: "+0,5% nel 2025, crescita anemica"

Un ruolo cruciale per accelerare gli investimenti può avere la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane", rileva il Centro studi di Confindustria. "Questa ricchezza sta crescendo rapidamente e ha raggiunto valori enormi, pari a oltre 6.000 miliardi di euro nel 2024, alimentata in primo luogo dagli elevati risparmi degli ultimi anni. In particolare, i depositi bancari di famiglie in Italia sono arrivati a oltre 1.500 miliardi, circa un quarto del totale".