Confindustria: "La Manovra è incompleta, non ci sono misure per gli investimenti"

Il numero uno di Viale dell'Astronomia ha poi sottolineato che "in questo momento bisogna sostenere le famiglie a basso reddito" spiegando poi, in relazione al taglio del cuneo e alla revisione delle aliquote Irpef: "Stimiamo che tra i 9mila e i 35mila euro di reddito si avrà un effetto benefico tra i 560 e i 1.400 euro".

Bonomi ha inoltre puntato il dito sulla spesa pubblica, che andrebbe "riqualificata" e ha chiarito: "E' necessaria la volontà politica per intervenire su una spesa pubblica che ammonta a complessivi 1.100 miliardi di euro: Se si riconfigurasse il 4-5%, le risorse per le riforme ci sarebbero".

"Manovra espansiva che però toglie soldi alle imprese"

Il numero uno di Confindustria inoltre spiega che, pur essendo espansiva, la Manovra toglie soldi alle imprese. "Su 30 miliardi di misure estensive della Manovra - ha affermato -, quasi il 55% sono dedicate ai lavoratori e solo il 9,4% alle imprese. Se poi facciamo la somma di quello che succede con la delega fiscale, siamo in presenza di una rarissima occasione dove una Manovra espansiva toglie soldi al sistema produttivo. Sostanzialmente, siamo in negativo di un miliardo". Eppure, ha ripreso, "non è più rinviabile un percorso favorevole alla crescita e all'aumento di produttività. Bisogna introdurre subito provvedimenti di stimolo, cioè interventi lato offerta perché questa Manovra è tutta basata sul lato domanda".