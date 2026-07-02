Europa, l'allarme di Confindustria: "Non produciamo prodotti ma norme"

Se il ruolo di arbitro non si addice alle ambizioni economiche europee, la soluzione per Orsini è presto detta: bisogna tornare a produrre beni industriali. Ma per farlo è prima necessario creare l'ambiente affinché accada. "Noi non stiamo producendo prodotti, stiamo producendo norme", ha ribadito il presidente di Confindustria. "Dobbiamo smettere di produrre norme e cominciare a produrre prodotti". Per farlo, secondo Orsini, servono "condizioni abilitanti" per l'industria: energia, investimenti, semplificazione e strumenti comunitari capaci di sostenere la competitività.