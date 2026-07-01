All'Italia fino a 45 milioni dalla riserva Pac contro il caro-fertilizzanti

Dall'aumento della riserva di crisi Pac proposto dalla Commissione europea contro il caro-fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, due settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. Con una quota di 45.599.200 euro, l'Italia è il quinto beneficiario del "tesoretto" rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia (107 milioni di euro), Polonia (66 milioni), Germania (60 milioni) e Spagna (50 milioni)