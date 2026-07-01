Conti pubblici, fabbisogno a giugno in calo a 13,6 miliardi

Boom degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025: secondo il Mef sono stati oltre 223mila, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024 con un incremento di circa 34mila accertamenti. Lo ha riferito in commissione Finanze alla Camera la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi su contribuenti con una posizione fiscale regolare. E in futuro ha anticipato che punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale.