Conti pubblici, fabbisogno a giugno in calo a 13,6 miliardi

Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a dodici mesi fa. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro.
Gli accertamenti fiscali e il futuro con l'IA
Boom degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025: secondo il Mef sono stati oltre 223mila, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024 con un incremento di circa 34mila accertamenti. Lo ha riferito in commissione Finanze alla Camera la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi su contribuenti con una posizione fiscale regolare. E in futuro ha anticipato che punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale.