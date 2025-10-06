Logo Tgcom24
Lagarde (Bce): "Dazi frenano la crescita, l'impatto cala nel 2026"

06 Ott 2025 - 19:51
Secondo il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, la crescita nell'Ue continua a frenare, anche a causa dei dazi. "Si prevede che la debole performance delle esportazioni, trainata dall'aumento dei dazi doganali, dall'euro più forte e dall'accresciuta concorrenza globale, frenerà la crescita per il resto dell'anno", ha affermato il capo dell'Eurotower. "Tuttavia, l'effetto di questi fattori negativi sulla crescita dovrebbe attenuarsi nel 2026", ha aggiunto Lagarde. Secondo le stime dei tecnici della Bce, i livelli dei dazi commerciali dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea implicherà 0,7 punti percentuali di crescita economica in meno nell'area euro sul cumulato del periodo tra 2025 e 2027.

