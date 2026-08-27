Caro carburante, cosa succederà dopo il nuovo taglio delle accise: tutte le ipotesi sul tavolo

Oltre alle famiglie con il portafoglio più esposto alle fluttuazioni dei prezzi, il governo starebbe pensando di approvare nuove misure per le categorie più colpite dai rincari. In particolar modo, i settori ad alto consumo di carburante come la logistica e l'autotrasporto. Al momento è in vigore un credito d'imposta, ma a Palazzo Chigi starebbero pensando di sostituire l'attuale regime con altre misure, da definirsi nei prossimi giorni. Non è nemmeno ben chiaro se i destinatari saranno solo le aziende di quegli ambiti o se saranno inclusi, ad esempio, i tassisti, i commessi viaggiatori così come i settori della pesca e dell'agricoltura. Di certo l'obiettivo è quello di frenare sul nascere - e il più efficacemente possibile - l'inflazione, prima che si trasferisca dalle pompe di benzina agli scaffali.