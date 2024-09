Bonus casa, tutti quelli in scadenza nel 2024

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Sismabonus fino al 31 dicembre 2024. Questo incentivo fiscale, che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche sia sugli immobili di tipo abitativo sia su quelli utilizzati per attività produttive, finirà dunque tra pochi mesi. L'agevolazione ha l'obiettivo di incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici, in modo da rendere la loro struttura più resistente contro il rischio di terremoti. Per questo motivo, le opere edilizie devono riguardare immobili che si trovano nelle zone sismiche 1 e 2, cioè ad alta pericolosità, e anche nella zona 3. L'incentivo può essere richiesto sia dalle persone fisiche (i soggetti passivi Irpef) sia dalle imprese, cioè i soggetti passivi Ires, che sostengono le spese. C'è, però, una condizione: il possesso o la detenzione dell'immobile in base a un titolo idoneo. Inoltre, le spese devono essere a loro carico. Per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 la detrazione è pari al 50% su un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Per gli interventi che riducono il rischio sismico di 1 o 2 classi, la detrazione passa al 70 o all'80%, mentre sarà pari all'80% o all'85% per i lavori realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In questo caso l'agevolazione è stata denominata Super sisma bonus. L'incentivo riguarda anche l'acquisto di un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni situati nelle zone classificate a "rischio sismico 1". In questo caso si può detrarre dalle imposte una parte del prezzo di acquisto pari al 75 o all'85% fino a un massimo di 96mila euro.