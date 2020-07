Dl Rilancio, ok superbonus 110% anche per le seconde case

La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera all'estensione del superbonus al 110% anche per le seconde case, comprese le villette a schiera. Escluse invece le abitazioni signorili, le ville e i castelli. Si potrà beneficiare delle agevolazioni al massimo per due unità immobiliari. Rivisti i massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, le misure relative all'utilizzo di biomassa ed estensione al teleriscaldamento.

Il Superbonus da 110% viene esteso anche alla ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. E' quanto prevede un emendamento al dl rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera che amplia la platea alle associazioni del terzo settore

Ok a "travaso" dl per Cig Covid senza interruzioni - Le 9 settimane di Cig Covid aggiuntive introdotte con il decreto Rilancio si potranno utilizzare senza interruzioni. La commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento che "travasa" il decreto ad hoc che supera l'iniziale previsione di un utilizzo di 5

settimane entro fine luglio e altre 4 tra settembre e ottobre.

Catalfo: Congedo parentale esteso fino 31 agosto - "Con un emendamento al Decreto Rilancio approvato in Commissione Bilancio alla Camera, il congedo parentale di 30 giorni per i genitori di bambini fino a 12 anni è stato esteso fino al 31 agosto. Continuiamo a sostenere le famiglie in questa fase di ripartenza". Lo annuncia la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo su Twitter.

Quaranta milioni a Comuni zone rosse esclusi da fondi - Arrivano 40 milioni nel 2020 per i Comuni più colpiti dall'epidemia del Coronavirus: lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera. I fondi saranno ripartiti con decreto del ministero dell'Interno e del Mef entro 30 giorni dalla conversione del provvedimento, tenendo conto sia dei Comuni diventati per almeno 15 giorni zona rossa per contenere il contagio, esclusi in un primo momento dal decreto Rilancio, sia di quelli particolarmente colpiti per numero di contagi rispetto agli abitanti, accertati al 30 giugno.

Centri estivi estesi a fascia 0-16 anni - I progetti per i centri estivi dovranno riguardare la fascia di età da 0 a 16 anni. Lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che estende la fascia di età cui destinare i progetti messi in campo dai Comuni da giugno a settembre, grazie a un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni stanziati già con il testo base del decreto. Inizialmente il provvedimento prevedeva progetti destinati alla fascia di età compresa tra 3 e 14 anni.