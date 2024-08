Superbonus, prima Class action delle imprese edili contro lo Stato

L'udienza si terrà al tribunale di Vicenza il prossimo 5 novembre. Per la prima volta la presidenza del Consiglio sarà chiamata a rispondere di un eventuale danno: si tratta di una novità in materia giurisprudenziale relativamente alla intricata materia del Superbonus, fanno sapere da Cande. "Un traguardo importante - spiega l'avvocato Daniele Marra, legale dell'associazione -. La scelta del magistrato è stata quella di condividere alcune tesi difensive, tra queste quella rappresentata dal fatto che la ditta appaltatrice può essere garantita anche dal legislatore italiano che, con i provvedimenti legislativi di urgenza come quelli che hanno via via compromesso la cessione del credito e lo sconto in fattura, ha inciso direttamente su rapporti privati e tra privati, rendendo più oneroso un appalto edile".