Benzina, il 2023 si chiude ai minimi dopo un anno sulle montagne russe

La revoca del taglio delle accise e le conseguenze del caro-energia

Secondo le ultime rilevazioni del ministero dell'Ambiente, aggiornate al 18 dicembre, il prezzo medio nazionale della verde al self service si aggira intorno a 1,765 euro al litro, mentre quello del gasolio viaggia a 1,732 euro al litro. Numeri così bassi non si vedevano da dicembre dello scorso anno, da prima cioè che venissero ripristinate a pieno le accise tagliate dal governo Draghi. Dal primo gennaio è stato infatti eliminato anche l'ultimo sconto di 18 centesimi applicato per contenere le impennate causate dal caro-energia. Si è passati da prezzi medi di circa 1,62 euro per la verde e 1,69 euro per il diesel a listini superiori a 1,8 euro al litro per entrambi i carburanti. Da quel momento la corsa è stata veloce e inarrestabile con punte massime in alcune zone d'Italia anche di 2 euro al litro.