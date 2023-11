Benzina, Urso: "Con tabelloni, prezzo industriale calato di un terzo"

"È questo il contributo che abbiamo dato, ridurre il margine di guadagno delle società petrolifere attraverso una maggiore trasparenza e quindi una maggiore concorrenzialità tra i vari distributori", ha aggiunto.

Parlando del via libera della Commissione Ue alla revisione del Pnrr, Urso ha commentato: "Tre miliardi in più, complessivamente. La riprogrammazione delle risorse l'abbiamo così destinata al sistema dell’impresa, alla crescita e allo sviluppo: 12,4 miliardi di euro in più per le imprese, 2,8 miliardi per le imprese agricole e il resto - quasi 10 miliardi in più - per le imprese nella loro transizione tecnologica, green e digitale", ha puntualizzato. "Questi 10 miliardi in più si aggiungono ai 19 miliardi già destinati al nostro ministero, che insieme agli 8 del fondo complementare, portano una dote del Mimit derivante da risorse del Pnrr a 37 miliardi di euro, che investiremo completamente nei prossimi 2 anni a sostegno dello sviluppo e della crescita del sistema produttivo italiano". "Abbiamo concentrato nuove e significative risorse al sistema delle imprese con questa che può essere considerata una manovra aggiuntiva. Per esempio, Transizione 5.0 potrà disporre di circa 14 miliardi di euro nei prossimi 2 anni, un impulso significativo alla crescita e allo sviluppo", ha proseguito Urso.

Nella missione nella Penisola arabica - che inizierà il 26 novembre - "mi occuperò soprattutto degli investimenti di questi Paesi nel contesto produttivo italiano. Perché vogliamo incrementare gli investimenti esteri anche dei Paesi della penisola arabica. È il momento giusto perché l'Italia è tornata a essere attrattiva", ha spiegato Urso. "Lo dimostra l'aumento degli investimenti esteri in questi mesi e anche l'aumento della Borsa italiana cresciuta quest'anno più di tutte le borse europee. Vogliamo cogliere questa opportunità", ha evidenziato il ministro.