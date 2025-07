Bce, Lagarde: "Inflazione al 2% significa obiettivo raggiunto | Nessun impegno sul futuro dei tassi"

Con l'inflazione oggi al 2% "siamo all'obiettivo e a ciò che indicano le previsioni di medio termine. Non dico missione compiuta ma obiettivo raggiunto, è ora di riconoscerlo". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante un panel di banchieri centrali a Sintra, in Portogallo. "Ora fronteggiamo una grande incertezza" globale, durante la quale "dovremo continuare a essere molto vigili per stare nell'obiettivo, ma siamo in una buona posizione per farlo". In relazione ai tassi, ha aggiunto, la Bce "continuerà a decidere meeting dopo meeting, sulla base dei dati, e non ci impegniamo ad alcun percorso predefinito".