La Banca centrale europea taglia i tassi di 25 punti base: al 2,50%

"La politica monetaria diviene sensibilmente meno restrittiva, poiché - afferma l'istituzione in un comunicato - le riduzioni dei tassi di interesse rendono meno onerosi i nuovi prestiti a imprese e famiglie e il credito accelera". Per le future mosse, la Bce ribadisce la volontà di mantenere "un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione", "senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".