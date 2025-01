La Bce taglia nuovamente i tassi di 0,25 punti base, depositi al 2,75%

Sui tassi di interesse alla Bce "siamo ancora in territorio restrittivo e oggi sarebbe prematuro discutere il punto al quale dovremo fermarci" sui tagli, ha osservato la presidente della Bce, Christine Lagarde. Con la nuova riduzione da 0,25 punti percentuali, "abbiamo tagliato complessivamente i tassi di 125 punti base rispetto al picco. Alla riunione di oggi non si è discusso se questa decisione fosse appropriata o no: è stata unanime". L'ipotesi di un taglio dei tassi più consistente non sono state evocate, a differenza di quanto avvenuto nel precedente direttorio, ha aggiunto Lagarde.