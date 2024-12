La Bce taglia i tassi di 25 punti, quello sui depositi scende al 3%

E nella comunicazione sui tassi è stata rimossa la formula che indicava la necessità di mantenere tutto ilntempo necessario una linea restrittiva. Ora invece "per definire l`orientamento di politica monetaria adeguato - si legge - (la Bce) seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione".