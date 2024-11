Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che la Bce dovrebbe avere più coraggio, abbassando i tassi di interesse. "Non voglio far arrabbiare la signora Lagarde ma penso che possiamo abbassare il costo del denaro per aiutare la competitività delle aziende. Ci vuole più coraggio secondo me, Lagarde si arrabbia sempre con me" ma "sono libero di avere le mie idee", ha dichiarato.