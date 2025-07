Auto, blocco diesel Euro 5 dal 2026: nuove regole e dove si potrà ancora circolare

Secondo quanto scrive il "Corriere della Sera", il blocco scatta dunque a Milano per 38mila auto (ma già dal 2022 gli Euro 5 sono banditi dall'area B), a Torino per 34.225, a Brescia per 13mila, a Monza per 5.600, a Bergamo per 6.600, a Verona per 16.111, a Venezia per 11.827, a Padova per 11.813, a Vicenza per 7.817, a Bologna per 17.900, a Parma per 11.141, a Modena per 11.961, a Reggio Emilia per 12mila, a Ravenna per 12.075, a Rimini per 8.885, a Ferrara per 8.230, a Forlì per 8.409, a Piacenza per 7.001.