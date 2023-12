La moda dell'Artigiano in Fiera

Filinord, la tradizione si rinnova con le nuove generazioni Piemonte Filinord è un'azienda di filati, a conduzione familiare, che nasce cinquant’anni fa a Biella, per iniziativa di nonno Giampiero Passarella. E' però negli ultimi due anni, che Filinord ha cambiato volto creando anche manufatti artigianali utilizzando solo filato lavorato internamente e artigianalmente. La linea di prodotti Paka Wool oggi viene esportata in tutto il mondo. Il loro cavallo di battaglia sono i filati pettinati e in fiera ne porteranno due tipi: moldava filato 10% alpaca e 20% lana merinos e il filato tecnico con il 50% lana merinos, usato soprattutto per calzature tecniche.

Il giovane Pietro Passerella ha dato impulso all’azienda con una particolare attenzione al tema sostenibilità, acquistando fibre certificate da terzi, assicurando un posto di lavoro sano: nei processi di tintura e nella produzione si utilizzano fibre rigenerate con scarti della propria produzione che vengono ripettinati e riutilizzati nel filato.

Il design sostenibile di Fritlex Piemonte Alex Gavazza è un giovane artigiano nato in mezzo al rumore delle macchine da cucire della piccola sartoria che i nonni aprirono negli anni Sessanta a Crova, tra le risaie di Vercelli. L’idea del giovane Alex, all’inizio, non era quella di proseguire la tradizione di famiglia, poi passata alla madre, ma di creare il suo brand dopo la formazione presso l’Istituto Europeo di Design (IED). Nasce così la scommessa di design sostenibile di Fritlex, quella di unire le illustrazioni e disegni originali a qualcosa di sartoriale, utilizzando materiali alternativi e non di origine animale.

Gli accessori in particolare si sono rivelati perfetti per diventare delle vere opere d’arte per il quotidiano. L’evoluzione fatta nei materiali innovativi lavorati a mano è stata quella del riciclo e della sostenibilità, utilizzando la camera d’aria di auto, bici e trattori come sostituto del pellame animale, molto più resistenti agli urti e lavabili facilmente. “Tutti hanno bisogno di una seconda possibilità – racconta -, anche le camere d’aria destinate a far parte altrimenti di rifiuti inquinati”.

Pelli vegane per Sofisticata Bags Friuli Venezia Giulia “Sofisticata” è l’aggettivo che Caterina si è sempre sentita ripetere dai suoi amici e per questo ha deciso di farlo diventare il nome del suo brand appena nato. L’azienda Sofisticata Bags, nata solo sei mesi fa, è la prima creazione di Caterina, giovane laureata in marketing con la passione per la moda e gli accessori. Dopo corsi di pelletteria in Veneto e in Toscana, torna a Udine per creare il suo laboratorio artigianale ad aprile 2023. La linea di borse è accomunata dallo stesso materiale: pelle vegana riciclabile. Secondo la titolare, le pelli vegane create in laboratorio sono il futuro del mercato, essendo più resistenti e realizzate con un tipo di plastica altamente riciclabile.

Urban o Luxury? Comunque Gentlemancrafts Tutto nasce da un portafoglio in pelle realizzato per diletto per un amico, dopo una laurea in fisioterapia e tre mesi di lavoro. Da lì Jacopo Guasti, 31enne di Massa Carrara, con la passione per l’arte e per l’artigianato, decide che la sua strada è lavorare la pelle per realizzare zaini, borse, scarpe e accessori con la possibilità di personalizzare le produzioni in pezzi unici. All'Artigiano in Fiera porta quasi 300 oggetti realizzati in pellame esotico dal coccodrillo, al pitone, allo struzzo, con varie fasce di prezzo: dalla linea urban a quella luxury. E si possono ordinare anche oggetti personalizzati. “Ho cambiato vita perché sono felice così – racconta -. Sono entusiasta quando vedo il sorriso nelle persone che indossano i miei oggetti unici, fatti solo per loro”.

Kontessa, 100% donne Kontessa è un'azienda a gestione familiare 100% femminile, creata dalle donne per le donne, dove lavorano tutte dipendenti donne che portano avanti quest’azienda giunta alla quarta generazione. Il nome è un omaggio ironico alle origini nobili della famiglia Buti, vicina alla casata dei Medici. Il bisnonno produceva borse in pelle negli Anni 60. Nel 1989 il marchio da sole borse e accessori si amplia anche con la produzione di abbigliamento coordinato con calzature e anche una linea per la casa. All'Artigiano in Fiera portano tutta l’ultima linea coordinata, abbigliamento, ciabatte, coperta per un total look anche nella propria dimora. I materiali che vengono utilizzati sono italiani: lana cotta, ciniglia, velluti.

Artigiano in Fiera

dal 2 al 10 ottobre, dalle 10 alle 22.30

Fieramilano (Rho)