Artigiano in Fiera, i giovani tra nuove tendenze e riscoperta di tradizioni

Secondo i dati Infocamere-Unioncamere, le imprese giovanili nel 2022 si sono ridotte di circa il 10% rispetto all’anno precedente. In "controtendenza", Artigiano in Fiera vuole portare alla ribalta storie ed esperienze di chi, nonostante la crisi del settore, continua a credere nel proprio mestiere e vuole contribuire alla produttività del Paese.

Largo ai giovani all' Artigiano in Fiera (fino al 10 dicembre a Fieramilano, Rho), che anche quest'anno torna ad ospitare una nutrita schiera di under 35 che hanno fatto della propria creatività e voglia di fare un lavoro.

"Adottare un alveare" con l'Azienda agricola Il Riccio La storia dell'Azienda agricola Il Riccio nasce dall’unione fra l’amore per la natura e la passione per la cucina e ha deriva da una tradizione tramandata da due generazioni di apicoltori. L’azienda con sede a Castel di Lama (AP) vuole essere all’avanguardia a 360° con un laboratorio fatto di moderni macchinari per la lavorazione del miele, apiari insediati dalla costa alle montagne dei monti sibillini, fattoria didattica, aula formativa percorsi, laboratori didattici per adulti e bambini, con la possibilità di entrare in un vero percorso sensoriale. Tra i loro prodotti olio, miele, prodotti derivati, dolci, cioccolata e cosmesi. Tra i progetti dell'azienda spicca “Adottare un mio alveare”, che permette di rigenerare la biodiversità curando le api grazie a tecnologie innovative sviluppate da 3Bee, dove è possibile scegliere di adottare a distanza il proprio alveare che verrà curato con le migliori tecniche.

Dalla passione per lo skate, le tavole di Algal Board Nell’era del discusso monopattino elettrico questa realtà ripropone la possibilità di muoversi in modo diverso grazie allo skateboard. Algal Board, che porta la tradizione californiana in Italia, nasce nel 2014 con l’obiettivo di offrire questo mezzo di trasporto artigianale ad alta qualità e a prezzo concorrenziale. Alberto Galli da un anno ha creato il suo laboratorio di Lumezzane, in provincia di Brescia, dopo aver deciso di abbandonare l’azienda di famiglia per occuparsi della sua passione le tavole da skate e surfskate. Quest’ultima, dedicata ai nostalgici del surf, differisce dalla tradizionale tavola da skateboard per il modello di truck inserito, che simula il movimento delle onde del mare. Le tavole proposte sono frutto di un'attenta progettazione e dell'utilizzo dei migliori materiali tutti Made in Italy e a base d’acqua con cui si lavorano le basi di legno d’acero. In AF 2023 è anche possibile richiedere la personalizzazione delle tavole.

Dalla passione per gli animali, i prodotti dell'Azienda agricola Pi.Ba. e Ponte Molinello Dopo la laurea in Medicina Veterinaria, a 22 anni Gennaro Barra, spinto dalla passione per gli animali, decide di aprire la sua azienda Ponte Molinello dove la mozzarella e il latte sono protagonisti. Due anni fa, dopo la pandemia, ha aperto una seconda azienda, denominata Pi.Ba., dedicata all’allevamento del porco nero picentino, animale tipo della zona di San Cipriano Picentino (Salerno). Ad Artigiano in Fiera sono presenti entrambe le aziende e i loro prodotti: dal salame di bufalo al fiore di bufala, burrata di bufala, gelato e yogurt di bufala, spiedino di bufala da consumare al momento e, novità di quest’anno, la birra alla bufala artigianale, con all’interno il siero di bufala.

