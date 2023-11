Scatta il conto alla rovescia, torna Artigiano in Fiera

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per la ventisettesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre 2023, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30.

Per la manifestazione quest’anno è stato scelto il tema “Creatori di bellezza”, per ribadire il protagonismo di migliaia artigiani, che si ritroveranno in un’unica grande casa, per nove giorni, a lavorare e a far conoscere al pubblico le loro opere uniche e originali.