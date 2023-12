All'Artigiano in Fiera la poesia dell'Iran

Anche questo è possibile all' Artigiano in Fiera (fino al 10 dicembre, dalle 10 alle 22:30 Fieramilano - Rho) dove tra gli 86 Paesi del mondo presenti c'è anche l' Iran . Dagli abiti e i gioielli di Nasim, che usano i disegni tradizionali persiani, agli abiti e i prodotti per la casa di Fariba, passando per i tessuti di Solmaz, ecco come respirare le atmosfere di questo Paese dalla storia millenaria.

Nasim è un’artigiana che ama sviluppare sempre qualcosa di nuovo per le sue creazioni. La sua produzione artigianale di abbigliamento e gioielli si concentra sul ricamo certificato nazionale di qualità che utilizza i disegni tradizionali iraniani. Dopo aver aperto un istituto di formazione tecnico-professionale, è nata una collaborazione di sviluppo con il mercato internazionale. In Fiera organizzerà la presenza di un’altra decina di artigiane iraniane.

Fariba è una donna che per 30 anni ha lavorato come manager del ministero del Lavoro, ma la sua mentalità imprenditoriale non si arrende agli anni. Ormai in pensione apre nel 2019 una sua azienda per lo sviluppo internazionale dei prodotti artigianali e originali di qualità di varie regioni del Paese, implementando specialmente la presenza femminile e l’utilizzo di materie naturali per dare nuova vita ai prodotti tradizionali. Il nome non è scelto a caso, Zino in lingua curda significa infatti sostenibile. Il gruppo di specialisti per lo sviluppo aziendale sviluppa idee innovative e creative che rispettano la natura e riescono ad abbinare il design, la produzione e l'uso tradizionale del territorio iraniano. L’azienda ha prodotti per la casa e abbigliamento in stoffa normale combinata con i pezzi di un tipo di stoffa che ha un disegno speciale di Isfahan chiamato Ghalamkar che tradizionalmente si usa come tovaglia.

Solmaz per oltre 20 anni ha dedicato la vita al suo lavoro di grafica, nel periodo di lockdown però nella sua casa in mezzo alla natura decide di sperimentare la tecnica Eco Print che consiste nella scelta dei materiali, tessuti ed elementi vegetali. Riesce ad aprire sua linea di produzione di capi, accessori, borse ed altro 100% naturale realizzato appunto con la tecnica di Eco Print che invita a portare nel proprio abbigliamento sempre un pezzo della natura. Partecipa per la prima volta da sola in Fiera, dopo l’apprezzamento dell’anno scorso dove aveva condiviso un piccolo stand.

