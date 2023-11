Artigiano in Fiera, novità e conferme all'insegna della creatività

La manifestazione quest'anno si arricchisce di un padiglione in più (otto rispetto ai sette dell'edizione 2022) per dar spazio ai “ creatori di bellezza e di bontà ", tema scelto "per ribadire il protagonismo dei nostri artigiani", ha spiegato Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa .

Leggi Anche Scatta il conto alla rovescia, torna Artigiano in Fiera

Prodotti per “vivere bene” Artigiano in Fiera punta forte sulla promozione del biologico, vegano e senza glutine e, più generale, dei prodotti naturali del “vivere bene”, che rappresentano ormai un mercato in espansione grazie ad una forte domanda da parte del pubblico. Saranno presenti 214 aziende con prodotti biologici, vegani e gluten free, per lo più certificati ufficialmente a livello nazionale e territoriale. Un'area dedicata sarà presente presso il padiglione 6 con 19 aziende specializzate.

La ristorazione Anche quest’anno l’offerta gastronomica si presenta variegata e in grado di soddisfare la curiosità dei visitatori con 30 ristoranti e 18 luoghi del gusto. Si rinnovano le proposte della Pizzeria napoletana, ma anche la cucina di Messico e Argentina, mentre debutta la ristorazione della Valle d’Aosta e, prima volta in Europa, sarà presente un ristorante delle specialità dell’Arabia Saudita.

Le aree tematiche Tornano i saloni tematici come Vivere la casa, vetrina per le imprese artigiane specializzate nell’arredamento, nella valorizzazione degli spazi su misura e nelle soluzioni per l’abitare contemporaneo, l’Atelier Moda & Design, area dedicata al mondo del fashion e al design di alto livello, con creazioni sartoriali, gioiellerie artigianali e start up innovative. E infine, il Salone della Creatività, spazio dedicato agli hobbisti e alle arti creative e manuali tra decoupage e patchwork, con laboratori dal vivo.

Per i più piccoli Presso la reception dei padiglioni 6/10 sarà allestita un'area bambini a cura di Leolandia con tanti servizi dedicati ai piccoli visitatori della fiera e alle loro famiglie. “Leolandia in Fiera” è animata da tanti show e servizi, dove i più piccoli possono divertirsi in assoluta sicurezza dalle 12 alle 18 nella magica atmosfera del parco più amato d’Italia. Sono previste anche due aree gioco: una per i bimbi 4-7 anni, con spettacoli e laboratori, e una per piccoli 0-36 mesi (con presenza di un genitore).

Artigiano in Fiera

dal 2 al 10 ottobre, dalle 10 alle 22.30

Fieramilano (Rho)