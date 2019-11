Arriva il lunedì nero delle tasse: in un solo giorno entreranno nelle casse dello Stato quasi 27 miliardi di euro

Quasi 27 miliardi in un giorno solo nelle casse dello Stato. Una cifra probabilmente pari alla dimensione economica della prossima Manovra di bilancio. Un importo da far tremare i polsi che le aziende e il popolo delle partite Iva sono chiamati a versare. La scadenza sarà difficile da onorare, in un momento nel quale la mancanza di liquidità sta tornando a essere un problema assillante, soprattutto per tantissime piccole e micro aziende.

"Con una pressione fiscale complessiva sulle imprese italiane - afferma Renato Mason, segretario della CGIA - che, secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale, ammonta al 59,1% dei profitti commerciali, contro una media presente nell'area dell'Euro del 42,8%, lo sforzo richiesto alle nostre ditte è enorme. Nonostante il credito sia concesso con il contagocce, una giustizia civile lentissima, una burocrazia che ha raggiunto livelli insopportabili e la Pubblica amministrazione sia la peggior pagatrice d'Europa".

"In più - aggiunge il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - Sarebbe stato un gesto molto utile se il governo avesse sospeso il versamento delle tasse e dei contributi che dovranno essere pagati lunedì, così come ha deciso il Comune di Venezia per la Tari, agli artigiani, agli esercenti e ai piccoli commercianti veneziani. Una vera boccata di ossigeno per rimettere in piedi le proprie attività".