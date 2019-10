Fonti governo, "riformare Irpef e Iva nel 2020"

Mettere in campo una riforma fiscale, con una legge delega che modifichi sia l'Irpef che l'Iva. E' il proposito per il 2020 che sarebbe stato ribadito nel vertice martedì a Palazzo Chigi. Il premier Conte e il ministro dell'Economia Gualtieri avrebbero spiegato ai rappresentanti della maggioranza di voler mettere lavorare alla riforma dopo la legge di bilancio. L'intervento riguarderebbe non solo gli scaglioni Irpef ma anche l'Iva.