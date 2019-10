Manovra, "dalle microtasse circa 5 miliardi di entrate" | Taglio del cuneo fiscale per redditi fino a 35mila euro

Le microtasse presenti nella Manovra porteranno in totale, secondo le stime, "un recupero di circa 5 miliardi di euro". Lo si legge in un documento di sintesi che circola in ambienti ministeriali e che riassume i principali interventi che saranno messi a punto con la legge di bilancio . Nello schema rientrano anche il taglio del cuneo , l'aumento delle sigarette, la rivalutazione delle pensioni , le norme sul contante e le misure per le famiglie.

Taglio delle tasse sul lavoro per i redditi fino a 35mila euro - La manovra avvia un piano pluriennale di taglio delle tasse sul lavoro: nel triennio infatti è previsto un taglio del cuneo fiscale sia per i 4,5 milioni di lavoratori con redditi lordi tra i 26,6mila e i 35mila euro, finora esclusi dal bonus Renzi, sia per i 9,4 milioni di lavoratori con redditi da 8mila a 26,6mila euro, che percepiscono già il bonus Renzi. Per i primi, il taglio del cuneo libera in busta paga circa 500 euro all'anno nel 2020 e mille euro in più a partire dal 2021.

Ripristinata la rivalutazione delle pensioni - Per i pensionati viene ripristinata una rivalutazione degli assegni pensionistici lordi tra 1.500 e i 2mila euro, La misura interessa circa 2,5 milioni di persone. Confermata, secondo quanto si legge nel documento, anche l'esenzione dal canone Rai per gli anziani a basso reddito.

Tasse su plastica, giochi e sigarette - A giugno 2020 scatterà la tassa sugli imballaggi di plastica. L'aliquota è di un euro per chilogrammo. Aumentano le imposte sulle sigarette: porteranno oltre 45 milioni, a cui si aggiungono i 160 milioni dalle tasse più alte su liquidi e bruciatori.