Villa Fogazzaro Roi: un piccolo mondo antico proiettato verso il futuro

Aver cura dell’ambiente significa proteggerlo e custodirlo per consegnare così intatta la sua bellezza alle generazioni future.

È questa la missione del FAI, impegnato da anni a tutelare il prezioso e immenso patrimonio italiano. Arte, architettura, cultura, ma anche paesaggi, parchi, giardini. Il Fondo Ambiente Italiano lavora per diffondere una più ampia cultura della natura e lo fa aprendo al pubblico le porte dei beni che conserva.

Un esempio è la meravigliosa Villa Fogazzaro Roi, un piccolo mondo antico - per citare lo scrittore - affacciato sulla sponda italiana del Lago di Lugano. Uno scrigno che sembra fermo nel tempo. Il simbolo di come l’uomo possa coltivare la propria arte senza compromettere la natura.

La Villa si trova sulle sponde italiane del Lago di Lugano, nel piccolo borgo di Oria. Qui Antonio Fogazzaro ha trascorso lunghi periodi e si è lasciato ispirare dal fascino del posto per scrivere il suo romanzo più celebre, appunto “Piccolo mondo antico”. La splendida Villa è resa ancora più scenografica da un incantevole giardino pensile che si affaccia su un panorama rimasto in buona parte selvatico. La parola chiave di questo posto è proprio conservazione. Aver cura di un luogo per far sì che resti inalterato, impermeabile al succedersi degli anni e alle trasformazioni.

Questo non vuole dire però che il passato non si possa migliorare. Con Villa Fogazzaro Roi, il FAI ha proseguito il suo cammino verso la sostenibilità, volto a ottimizzare il più possibile la gestione dei Beni con più attenzione all’impatto ambientale. Interventi realizzati per rendere più efficienti gli impianti esistenti attraverso nuove tecnologie che utilizzano fonti di energia più pulite e rinnovabili.

Come ci racconta Chiara Colombo, Responsabile della gestione operativa Villa Fogazzaro Roi: “Gli interventi svolti su Villa Fogazzaro Roi da parte del FAI in termini di impatto ambientale sono stati in particolare la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio con una pompa di calore a condensazione che pesca acqua direttamente dal lago - usufruendo proprio di questa interessante collocazione geografica di questa casa che ha i piedi nell’acqua - e riporta acqua di lago all’interno del vecchio impianto di riscaldamento e restituisce poi a sua volta quest’acqua usata per il riscaldamento all’interno del lago con una temperatura leggermente più fresca. Oltre a questo intervento, il FAI in tutte le proprietà e anche qui a Villa Fogazzaro Roi ha voluto sostituire tutte le lampadine delle antiche lampade molto spesso a petrolio con lampadine a led”.

Un intervento che non comporta alcun effetto sull’ecosistema del lago, come confermato dagli approfonditi studi condotti prima dell’intervento e dalla costante attività di monitoraggio.

Un messaggio positivo lanciato alle generazioni presenti e a quelle future: la sostenibilità ambientale è anche una questione culturale.