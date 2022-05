Villa del Balbianello: arte che si fonde con la natura

Arte, cultura, natura: il

patrimonio italiano

FAI

è immenso e preziosissimo. Così prezioso da essere anche fragile. Per questo c’è chi sceglie di dedicare le sue attenzioni a custodirlo e proteggerlo, come il

Il

Fondo Ambiente Italiano

trent’anni

Giornate FAI di Primavera

lavora da sempre per diffondere una più ampia cultura della natura e lo fa aprendo al pubblico le porte dei beni che conserva. Quest’anno uno di questi appuntamenti ha compiuto: le. Un’occasione diventata ormai tradizione per i milioni di visitatori che in questi anni hanno riscoperto la bellezza dell’Italia, tra palazzi storici, parchi, orti botanici e splendidi giardini.

Spazi verdi che lasciano a bocca aperta, proprio come

Villa del Balbianello

gli scorci naturali del lago di Como si fondono con l’arte

equilibrio tra uomo e ambiente

. Una cornice unica, in uno dei laghi più celebri al mondo. Quie la cultura. Un luogo magico, incastonato sull’unica penisola che si protende in mezzo al lago. Un perfetto esempio di

Pixabay

Il fascino dei suoi

terrazzi e giardini

fondersi perfettamente con la natura

circondata dall’acqua su tre lati

è sempre stato messo in risalto dai proprietari della Villa. Una cura delle piante artificiosa, certo, ma che ha saputocircostante e con le sue forme sinuose. Ne sono un esempio la pianta che avvolge le colonne della loggia superiore e che sembra quasi replicare le spire di un serpente. Oppure il curioso leccio potato a ombrello che si affaccia sul lago. Disegni che stupiscono, viali fiancheggiati da alberi che si alternano a statue, terrazze che sembrano tuffarsi nel lago. La Villa svetta nel panorama come una piccola ma maestosa isola,

L’ultimo restauro del complesso è stato voluto dal proprietario che decise poi di donare la Villa al FAI:

Guido Monzino

, grande appassionato di montagna e di spedizioni.

Guido Monzino restaurò la Villa del Balbianello alla perfezione, curando ogni dettaglio. Questo perché voleva che conservasse come uno scrigno

tutti i cimeli e i ricordi delle due imprese

poterli consegnare intatti a chi verrà dopo di noi

, dal Polo Nord all’Everest. La sua ultima grande avventura fu proprio la Villa, che volle donare al FAI per poter lasciare ai posteri i suoi valori più preziosi. Come del resto fa da sempre il Fondo Ambiente Italiano, che protegge e custodisce i tesori e i paesaggi del nostro Paese per

La Villa è un esempio di come l’uomo sappia dare sfoggio della propria arte

senza compromettere la natura

solo se la sua bellezza viene custodita nel presente

. Ma anche un messaggio di speranza, quello lanciato dal FAI e da iniziative come le Giornate di Primavera: lasciare il patrimonio paesaggistico italiano alle generazioni future è possibile, ma