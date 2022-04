Living Coral Biobank: via alla prima bio-banca di coralli viventi al mondo

Con un’estensione di oltre 2.300 chilometri la Grande Barriera Corallina australiana rappresenta il più grande sistema corallino al mondo. Un ecosistema fondamentale per la biodiversità ma allo stesso tempo estremamente a rischio a causa di numerosi fattori, primi tra tutti il riscaldamento dell’acqua del mare e l’aumento della sua acidità dovuta alla maggiore presenza di anidride carbonica.

, in, dall’idea della “”, un’organizzazione no-profit impegnata nella protezione e la conservazione dei coralli, è nato ilSi tratta di una particolare biobanca di coralli viventi pensata per preservare la loro biodiversità. L’obiettivo è quello di raccogliere e ospitare i campioni di tutte le 800 specie di corallo duro provenienti da tutto il mondo e conservarli in una particolare struttura all’avanguardia.

Un “arca di corallo” vivente, un vero e proprio archivio di materiale genetico per aiutare gli studi sulla conservazione delle barriere coralline e dei loro simbionti algali e generare così un’eredità per le generazioni future. A Port Douglas la prima struttura è operativa e ospita già un gran numero di specie registrate nel database. La Living Coral Biobank mira a garantire la sopravvivenza dei coralli di tutto il mondo in questo ambiente artificiale fino a quando le condizioni nel loro habitat naturale non miglioreranno.