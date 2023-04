L'11 aprile è la Giornata Nazionale del mare

Il mare, l’oro blu, una delle risorse più preziose del Pianeta. Un valore non solo economico, ma soprattutto ambientale, in particolar modo per il nostro Paese

Nel 2018 è stata istituita in Italia con il Decreto Legislativo 229/2017 la Giornata Nazionale del Mare, un appuntamento che cade ogni 11 aprile, una ricorrenza che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto del mare. Molto spesso, infatti, diamo per scontato il patrimonio marittimo italiano, senza sapere davvero come si compone.

In Italia sono state riconosciute 29 aree marine protette, a cui si aggiungono 2 parchi sommersi. In totale a essere tutelati sono circa 228.000 ettari di mare e 700.000 km di costa. Numeri che dimostrano l’attenzione verso questa risorsa, ma che sottolineano anche la sua fragilità. In queste aree attività come pesca e turismo dovrebbero essere almeno parzialmente limitate, per proteggerne la biodiversità e l’equilibrio dei loro ecosistemi.

In occasione della Giornata nazionale del mare di quest’anno, la facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna sarà illuminata di colore azzurro dalle ore 20.00 alle ore 24.00.